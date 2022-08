Dazn torna su Sky ma non sarà gratis: ecco tutti i prezzi della nuova offerta

Dazn sarà nuovamente visibile su Sky Q. Gli utenti dovranno attivare Zona Dazn per vedere Dazn sul canale 214 di Sky. Ecco i prezzi

La notizia di giornata è che Dazn sarà nuovamente visibile su Sky Q. A che prezzo però? Gli utenti dovranno attivare Zona Dazn per vedere Dazn sul canale 214 di Sky.

“Per i clienti Sky Q e MySky sarà disponibile, a partire dal giorno 8 agosto, il canale ZONA DAZN al 214 del telecomando Sky. ZONA DAZN è un canale opzionale edito da DAZN e disponibile, a partire dall’8 Agosto, su Sky. Su ZONA DAZN potrai guardare una playlist di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro. Il canale ZONA DAZN sarà disponibile al 214 del telecomando Sky”, spiega DAZN nelle faq.

Tuttavia, per poter vedere il canale ZONA DAZN, l’utente dovrà avere non solo l’abbonamento a Sky ma anche l’abbonamento a DAZN. “Per aggiungere il canale ZONA DAZN dovrai essere un cliente Sky con abbonamento TV attivo e dovrai avere un abbonamento DAZN (con piani STANDARD o PLUS) attivo”.