De Ligt-Bastoni, il futuro è oggi: pochi al mondo come loro, che affari per Juventus e Inter

La sfida di questa sera tra Juventus e Inter proporrà il confronto a distanza tra Matthijs de Ligt e Alessandro Bastoni: giovani, talentuosi, già certezze del calcio internazionale nonostante la giovanissima età. Il Corriere dello Sport elogia i due difensori, ritenuti all’unanimità fra i migliori interpreti del ruolo.

Certezze per il presente e per il futuro

“Il futuro è loro. Da una parte Matthijs De Ligt, che la Juventus ha fortemente voluto per raccogliere nel tempo l’eredità di Chiellini e Bonucci. Dall’altra Alessandro Bastoni, che l’Inter ha pescato nel florido vivaio dell’Atalanta per “italianizzare” la squadra. Entrambi classe 1999, sarebbero perfetti per giocare insieme e invece stasera si incroceranno solo sui calci piazzati“.

Che affari per Juventus e Inter

“L’olandese è arrivato a Torino nell’estate 2019 per 75 milioni più altri 10,5 di “oneri accessori”: mai un difensore era stato pagato così tanto dalla Signora. Soldi spesi bene perché ha dimostrato il suo valore: in circolazione come lui ce ne sono pochi. La scuola Ajax non tradisce. Bastoni è entrato in orbita nerazzurra nell’estate 2017: è stato valutato 31,1 milioni, tanti soldi per un diciottenne, ma nell’operazione l’Inter ha ceduto alla Dea Eguelfi e Carraro, mettendo così a segno due importanti plusvalenze. Adesso può contare su uno dei pochi centrali mancini in circolazione e a breve lo blinderà con il rinnovo del contratto“.