De Vrij, ancora distanza con l’Inter. CdS: “Più complicata la situazione Bastoni”

Il difensore olandese dell'Inter non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto e potrebbe salutare a fine stagione a zero

La stagione dell'Inter inciderà anche sugli investimenti e sulle scelte di mercato per la prossima stagione. In particolare sulla situazione rinnovi. Tra i giocatori in scadenza con il club nerazzurro c'è anche il difensore olandese De Vrij. L'Inter e il centrale difensivo trattano, ma non c'è ancora la fumata bianca.

"La qualificazione, o meno, alla prossima Champions, infatti, orienterà il mercato, e pure i rinnovi. Sul tavolo, ad esempio, c’è il nuovo contratto di De Vrij , che resta comunque una certezza quando c’è da fare sul serio. Inzaghi lo sa bene e infatti difficilmente, quando non ci sono noie fisiche di mezzo, difficilmente ci rinuncia. Tra l’Inter e De Vrij , però, rimane distanza su una possibile intesa", riporta il Corriere dello Sport.

"L’olandese, infatti, per accettare una sforbiciata all’attuale ingaggio di 4 milioni, vuole almeno un biennale. Il club nerazzurro, invece, considerati i suoi 31 anni, propone un rinnovo solo fino al 2024. Ancora più complicata la situazione di Bastoni, che è vincolato ancora per una stagione, ma l’Inter non vuole ritrovarsi con un altro caso Skriniar. Obbligatorio, quindi, trovare un’intesa per il prolungamento entro l’estate. Altrimenti, l’azzurro potrebbe finire sul mercato, in modo da non rischiare di perdere anche lui senza incassare nemmeno un euro", aggiunge il quotidiano.