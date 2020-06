De Vrij: “Lukaku? Fortissimo, all’Inter si sente a casa. E può ancora migliorare”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Stefan de Vrij ha parlato della sfida di campionato contro la Juventus: “Potevamo far meglio. Abbiamo visto che c’erano tante occasioni da sfruttare in maniera migliore, non lo abbiamo fatto e lo abbiamo pagato“.

Su Lukaku: “All’Inter si trova benissimo, si sente a casa. È una persona positiva e cerca di aiutare la squadra. Fisicamente è fortissimo, ha velocità e fa anche tanti gol. Quando posso lo cerco. Possiamo migliore tutti, anche lui“.