Sky – Perisic gradisce l’ipotesi Juventus, ma no offerte. L’Inter cerca l’intesa

Nuovi rumors sul futuro di Perisic. Grande protagonista con l'Inter, il croato è in scadenza ed è finito anche nel mirino della Juve

"Il croato è stato decisivo nella finale di Coppa Italia vinta dall'Inter ed è un giocatore stimato, ma non risultano passi in avanti o offerte definite da parte della Juve in questo momento. In una zona di campo in cui i bianconeri stanno cercando, Perisic sarebbe la scelta giusta, ma al momento non sono state fatte offerte, c'è il gradimento del giocatore. Con la società nerazzurra che nel frattempo continua e continuerà a fare la sua strada alla ricerca dell'intesa per il rinnovo", si legge sul sito di mercato dell'esperto di Sky.