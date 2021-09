Di Marzio: “Correa con Dzeko e Lautaro: si può. Inter-Zapata, è andata così”

Il giornalista in diretta a Sky Sport è tornato sulle strategie di mercato estive dei nerazzurri dopo l'addio di Lukaku

A Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio è tornato sull’interesse estivo dell’Inter per Duvan Zapata. Ecco le sue dichiarazioni sull’attacco nerazzurro: “Nel sostituire Lukaku, l’Inter è stata molto abile nel cercare due attaccanti compatibili con Lautaro, seppur in maniera diversa. Il paragone a distanza Dzeko-Zapata? Potevano essere compagni di squadra in questa Inter, la priorità era dare due giocatori fisici a Inzaghi, ma l’Atalanta ne ha fatto una questione di prezzo e sostituto e si è tenuta Zapata alla fine. In alcuni momenti possono giocare anche tutti insieme con Correa dietro a Dzeko e Lautaro. Dzeko e Lautaro li ho visti dal vivo a Verona e si completano in maniera quasi naturale”.