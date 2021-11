Inter-Dimarco, appuntamento con Riso per il rinnovo: le cifre

Il calciatore nerazzurro è un punto di riferimento per Inzaghi e il club è pronto a riconoscere i suoi meriti

Da mesi si parla di rinnovi in casa Inter. Dopo le firme ottenute da Lautaro e Barella, il club nerazzurro sta lavorando sul contratto di Dimarco. La Gazzetta dello Sport rivela che i dirigenti interisti incontreranno nei prossimi giorni Beppe Riso, l'agente del calciatore per il prolungamento.

Atteso l'appuntamento per settimana prossima. Oggi Federico guadagna circa un mln con in bonus e la parte fissa si aggira sui cinquecentomila euro. È in scadenza nel 2023 e scadrà nel 2026 come i due rinnovi già portati a termine. Potrebbe guadagnare sui due mln e anche in questo caso la cifra dello stipendio andrà a salire nel tempo.