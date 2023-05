Caso Dimarco, la Procura di Milano indaga sulle minacce ricevute dopo l’euroderby

Le minacce ricevute da Federico Dimarco nella notte tra giovedì e venersì sono finite sotto la lente di ingrandimento della Procura di Milano. L'esterno sinistro dell'Inter, al termine dell'euroderby di ritorno contro il Milan che è valso la qualificazione per la finale di Champions League, ha intonato cori insieme ai tifosi nerazzurri, e nello specifico un canto che ha scatenato la reazione degli ultrà rossoneri.

Ecco che quindi, come scrive La Gazzetta dello Sport, la Digos vuole vederci meglio: "Un coro non gradito, uno striscione intimidatorio e poi l'apertura del fascicolo da parte della Procura di Milano. L'eco dell'euroderby non riesce proprio a spegnersi, malgrado le due squadre abbiano già voltato pagina e iniziato a pensare ai prossimi - importantissimi - impegni di campo. Ma nella notte tra giovedì e ieri, uno striscione dei tifosi del Milan appeso sotto casa di Federico Dimarco ha riacceso i riflettori sulla coda del match.