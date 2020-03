SportMediaset: “Si va verso la disputa di Juve-Inter mercoledì. Manca l’ok nerazzurro ma…”

“La Lega Serie A sta lavorando alla possibilità che Juventus-Inter e le altre gare della ventiseiesima giornata di Serie A rinviate per il coronavirus vengano recuperate mercoledì spostando le semifinali di Coppa Italia il 13 maggio”. E’ questa l’ultima notizia fornita da SportMediaset, che spiega come la gara potrebbe essere disputata il prossimo 4 marzo alle 20.45. Continua l’emittente: “L’ipotesi, lanciata inizialmente dal Napoli, è abbracciata da quasi tutte le squadre. Secondo quanto filtra, permane la resistenza dell’Inter.

Anche perché il big match dovrebbe giocarsi con le modalità per cui era prevista Juventus-Milan di Coppa Italia, cioè senza tifosi di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le diplomazie sono comunque al lavoro per avere il via libera anche dal club nerazzurro. La decisione ufficiale è attesa in serata. Ma si va dunque verso la disputa di Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e anche Sampdoria-Verona che inizialmente era prevista per domani sera”.