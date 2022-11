Dumfries: “Inter? Siamo stati discontinui. Infortunio? Sto bene, sono in forma”

Intervenuto ai microfoni di NOS, Denzel Dumfries , esterno dell'Inter e dell'Olanda, ha parlato così del suo piccolo infortunio ai microfoni di NOS: "Nemmeno una piccola preoccupazione, certo che andrò al Mondiale. Voglio essere titolare nella prima partita contro il Senegal, mi sento in forma. In quel momento pensi: 'Merda, cosa sta succedendo?'. Ho preso un colpetto e poi il mio ginocchio si è irrigidito. Era il muscolo sopra il mio ginocchio, non l'articolazione stessa. Non potevo più correre, quindi sono dovuto uscire. Stamattina quando mi sono alzato mi sentivo bene. Quando i muscoli sono freddi è sempre un momento di misurazione importante.

Qui in nazionale sono stati fatti diversi test e sono risultati tutti positivi. Più tardi andrò in ospedale per un controllo per eliminare ogni incertezza, ma non mi aspetto niente di strano. Non vedo l'ora che arrivi la Coppa del Mondo, è un grande palcoscenico, il più alto possibile. Inter? In questa stagione stiamo andando in modo abbastanza incostante, lo sappiamo. È strano che l'Italia non ci sia al Mondiale, ma ci sono sette giocatori dell'Inter vanno solo ai Mondiali. Giocare contro Correa e Lautaro? Ne abbiamo già discusso. Sarebbe bello. Anche se è passato un po' di tempo dall'ultima volta che gli Orange hanno fatto bene in una fase finale, tutti conoscono l'Olanda come un paese con buoni giocatori".