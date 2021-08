Dumfries: “Ho sempre sentito che un giorno avrei giocato nell’Inter. Mi piace…”

Un presentimento che si è avverato: ecco come è nato il pensiero di Denzel di giocare nell'Inter...

Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Come sta procedendo? Sta andando bene e mi sto trovando bene. La mia prima settimana è andata alla grande. Questo è un grandissimo club. Mi piace molto il centro sportivo e lo stadio è davvero impressionante. Non ho ancora avuto modo di vedere molto della città di Milano ma le cose che ho visto finora sono davvero carine. Mi sento fortunato qui. E' stato un momento unico per me. Naturalmente avevo tanta voglia di entrare in campo! Quando il mister mi ha chiamato è stato un momento speciale. Ho avuto un'accoglienza molto calorosa dai tifosi. Si sentiva il loro sostegno, è stato molto bello. C'era anche la mia famiglia a San Siro ed è stato molto bello anche per loro. Dentro di me ho sempre sentito che un giorno avrei giocato nell'Inter. Quella sera mia mamma e mio padre erano a Milano e lei aveva detto che un giorno avrei giocato qui. Lei aveva il presentimento giusto., Sono orgoglioso di indossare questi colori. Voglio fare bene e come squadra vogliamo provare a vincere un altro titolo. Sono una persona molto ambiziosa e voglio fare bene quest'anno. Champions? Credo sia il più grande torneo per club in Europa, è sempre bello giocarci. Ci sono ottime squadre in Europa ma anche noi siamo una di quelle. Abbiamo un'ottima rosa. Ci sono tante squadre importanti ed è una competizione speciale. Non vedo l'ora di iniziare. Concentrati sul Verona? Assolutamente, il Verona è il nostro prossimo obiettivo".