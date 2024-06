Sul portiere e per il reparto offensivo il tecnico ha le idee abbastanza chiare, per la fascia destra tutto dipende dal futuro di Dumfries.

La prossima settimana Inzaghi incontrerà la dirigenza dell'Inter per definire le strategie di mercato. Sul portiere e per il reparto offensivo il tecnico ha le idee abbastanza chiare, per la fascia destra tutto dipende dal futuro di Dumfries.