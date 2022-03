Dybala, addio sempre più concreto: “La Juve volta le spalle all’agente perché…”

La sensazione è che ormai i punti di domanda sul futuro di Dybala stiano aumentando sempre più

"Un altro strappo su Dybala". Apre così il focus de La Gazzetta dello Sport sul futuro Paulo Dybala , che giorno dopo giorno sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. Con il club bianconero che ha preso, secondo la Rosea, una decisione importante: "La Juventus ha deciso di voltare le spalle a Jorge Antun, il rappresentante dell’argentino. Motivo? Assolutamente formale: l’impresario di Cordoba (vende auto) non ha i requisiti professionali riconosciuti dalla FIFA per gli agenti.

La questione in questa fase delicatissima evidentemente assume un’importanza rilevante, visto che lunedì è in programma l’incontro tanto atteso per il rinnovo. Ma questo messaggio (recapitato oggi) non aiuta le parti ad avvicinarsi.