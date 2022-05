Gds su Dybala: “A 28 anni mai sbocciato e talvolta lunatico. Inter? Per Zhang…”

Il profilo di Paulo Dybala è sempre accostato all'Inter e nelle prossime settimane gli scenari saranno più chiari

"A 28 anni si può affermare che Dybala non è davvero sbocciato, un po' per qualche problema fisico di troppo, un po' per qualche limite caratteriale, per una personalità forse un po' lunatica. Chi vuole aggregarlo nella propria rosa, si imbarca in una sorta di scommessa. In ottica Inter il suo caso pare però combaciare alla perfezione con la necessità del presidente Steven Zhang di chiudere un'altra sessione di mercato in attivo: un potenziale top player già formato a parametro zero è merce rara (le commissioni al procuratore pesano relativamente) e per profili simili sarebbe necessaria qualche decina di milioni di euro di cartellino", spiega la Rosea.