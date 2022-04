Dzeko-Correa, è la via scudetto: il feeling è quello giusto e lo dicono i numeri

I due attaccanti si completano e i numeri sono migliori rispetto a Lautaro e Sanchez

Per un mese e mezzo l'Inter ha faticato a trovare la via del gol. Fin dall'inizio del campionato, a dire il vero, la coppia Dzeko-Lautaro ha mostrato qualche crepa. Tutt'altra cosa quando il bosniaco ha giocato in coppia con Correa. "Il feeling è quello giusto, la strada è corretta. I due legano, si sposano. Ed è una traccia da seguire: per la volata scudetto e per il futuro", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Un feeling rappresentato anche dai numeri. "Non c’è troppo da girarci intorno: per caratteristiche Edin e il Tucu formano la coppia che meglio si completa, tra quelle possibili di Inzaghi, tenendo dentro Lautaro e Sanchez in questo discorso".