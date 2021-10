Dzeko: “Inter con Inzaghi, ho pensato subito questo. Lui e Mou diversi, vi spiego”

Si parla anche di allenatori nell'intervista di Edin Dzeko alla Gazzetta. E, in particolare, del tecnico dell'Inter, Inzaghi, e di Mourinho

Si parla anche di allenatori nell'intervista rilasciata da Edin Dzeko alla Gazzetta dello Sport. E, in particolare, del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, e di José Mourinho, ex allenatore nerazzurro ora alla Roma. Ecco le dichiarazioni del bosniaco sui due:

Lo dipingono come un fratello maggiore per voi: è vero?

"Sì, lo è. Ma è pure molto sincero e diretto: dice sempre la verità, sia quando è piacevole sia quando non lo è. Ed è questo che ci aspettiamo, perché la verità fa sempre bene: se qualcuno non ti dice le cose come stanno non potrai mai migliorare".