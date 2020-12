CT Danimarca su Eriksen: “Se è fuori squadra all’Inter non è il massimo per la Nazionale”

Il Ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha parlato dell’impiego di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter:

“È chiaro che se Christian non ah a disposizione più minuti di gioco di quello che ha avuto in passato, allora è chiaro che non potrà essere al meglio quando ci rivedremo a marzo. L’ultima volta giocato con noi una partita fantastica ma quello che dico va vale per Christian, come vale per tutti i giocatori. Più giocano e migliore è il ritmo partita per loro e quindi ci possono dare un contributo maggiore. Se un giocatore è fuori squadra per un breve periodo, allora ciò potrebbe non incidere ma se lo è per un tempo lungo, allora ciò non sarebbe il massimo per la Nazionale”.

(bold.dk)