Eriksen: “All’Inter mi sono divertito. Dopo gli Spurs volevo provare all’estero”

Le parole del danese: "Ritornare al Tottenham? Erano solo chiacchiere, non arrivavano mai davvero con nulla, quindi non era davvero per me"

Marco Astori

Christian Eriksen, centrocampista del Manchester United, ha concesso un'intervista ai microfoni del Daily Mail. Queste le sue parole sulla sua nuova squadra: "Anche quando ero agli Spurs, ho parlato con ogni allenatore che è stato qui al Manchester United per vedere quale fosse la situazione. Ma ero agli Spurs in quel momento e davvero non riuscivo a vedermi giocare in un'altra squadra inglese. Sono andato all'estero e sono andato all'Inter. Non sono state trattative ma se ne è parlato. Per me non era il momento giusto, sono stato a lungo agli Spurs e volevo provare qualcosa all'estero: così sono andato all'Inter e lì mi sono molto divertito.

Ma poi ovviamente in estate è successo qualcosa che ha cambiato un po' il percorso di carriera che avevo in mente: essere qui è qualcosa che non pensavo potesse succedere a anno fa. Ritornare al Tottenham? Erano solo chiacchiere, non arrivavano mai davvero con nulla, quindi non era davvero per me tornare al Tottenham in quel momento: il Manchester United è arrivato molto presto, in modo molto positivo e ho avuto buone conversazioni. È stato molto positivo già dalle prime telefonate e il club si sentiva come se mi volesse.

Ero al Brentford la scorsa stagione, era una cosa nuova per me ma è andata bene, mi sono divertito molto ma andare a Manchester è diverso, per la base di tifosi e il club, è il più grande. È un club storico e speciale, giocare con la maglia di casa qui all'Old Trafford è speciale. Mi sento bene. Sono sempre molto contento quando la pre-season finisce e la stagione inizia e poi sai che le tue condizioni sono dove speri che dovrebbero essere.

E' andata bene, sono stato ben accolto dal gruppo e sto trovando i miei minuti. Sto davvero cercando di inserirmi il più rapidamente possibile in prima squadra. Non so se è una nuova energia al club ma è una bella energia. Sono qui da poco più di una settimana, ci sono dei bravi ragazzi ed è un'atmosfera positiva. Con un nuovo manager ci sono nuovi inizi, sempre un'atmosfera diversa: ma non l'ho vissuta con Ole quindi non so come fosse. Ma al momento ci si sente bene”.