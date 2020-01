Eriksen, voglia matta di Inter: niente inutili parole, il danese è passato ai fatti così

Christian Eriksen ha partecipato attivamente alla trattativa tra Inter e Tottenham per il suo trasferimento a Milano. Il centrocampista danese vuole fortemente approdare in nerazzurro e l’ha dimostrato con i fatti.

“Anche ieri”, racconta la Gazzetta dello Sport, “c’è stata una conference call tra i vertici del club nerazzurro e quelli della società londinese. Ancora una volta Daniel Levy, ceo degli Spurs, ha condotto la trattativa alla sua maniera. Con mille distinguo e continue puntualizzazioni sulle modalità dell’offerta. E dire che nei giorni precedenti Martin Schoots, agente del giocatore, aveva facilitato i lavori con alcune sostanziali rinunce sugli emolumenti ancora in sospeso. Uno sconto significativo, una dimostrazione di buona volontà agli occhi dell’attuale datore di lavoro per invogliarlo a chiudere la pratica il più in fretta possibile. Niente da fare. L’impassibile Levy anche ieri ha insistito sulla sua tesi: 20 milioni. Senza scorciatoie”