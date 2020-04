Esposito, pronto il rinnovo fino al 2025: l’Inter valuta l’opzione migliore per il futuro

L’estate che verrà sarà un momento particolarmente importante nella vita di Sebastiano Esposito: il gioiellino di Castellammare di Stabia diventerà maggiorenne il 2 luglio e, di conseguenza, potrà firmare il rinnovo di contratto con l’Inter dopo la firma sul primo accordo da professionista siglato un anno fa. Secondo il Corriere dello Sport, le parti hanno già raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025, ma il percordo di crescita dell’attaccante classe 2002 è ancora da definire: “L’accordo è ormai ad un passo e stavolta il suo autografo finirà sotto un quinquennale (scadenza 2025), dopo che da minorenne ha potuto sottoscrivere al massimo triennali“.

FUTURO – “Nulla è cambiato, però, nei piani dell’Inter, che anzi adesso vuole soltanto individuare quale sia l’opzione migliore per proseguire la sua carriera. L’anno prossimo, infatti, il reparto offensivo non avrà più i “buchi” di quest’anno: Conte vuole e avrà 4 attaccanti veri. Avrebbe senso, quindi, tenere Esposito ancora alla Pinetina a fare il “quinto”? La sua crescita verrebbe monitorata con maggiore attenzione, ma avendo già assaggiato il calcio vero, forse, sarebbe meglio che andasse a giocare con continuità. Ovvio che si tratterebbe di un prestito e con il club nerazzurro che conserverebbe il totale controllo del giocatore. Serve, però, individuare la piazza giusta, dove le pressioni non siano eccessive e dove i giovani non vengano messi fuori alle prime difficoltà“.