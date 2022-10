Esposito panchinato da un 2006: Inter, non funziona il prestito all’Anderlecht

L'avventura di Sebastiano Esposito all'Anderlecht non sta andando secondo le aspettative: l'attaccante di proprietà dell'Inter, classe 2002, ha perso progressivamente il posto da titolare, e il suo minutaggio nelle ultime uscite stagionali si è ridotto sensibilmente. Contro il Mechelen, ieri pomeriggio, il prodotto del settore giovanile nerazzurro ha toccato il punto più basso della sua esperienza in Belgio: in panchina dal primo all'ultimo minuto, scavalcato nelle gerarchie del tecnico Mazzù pure da Julien Duranville, gioiellino di casa classe 2006.

Venir panchinato da un ragazzino di 16 anni non era di certo ciò che Esposito e l'Inter si aspettavano, dopo una stagione in chiaroscuro al Basilea. L'attaccante di Castellammare di Stabia ha fin qui totalizzato 16 presenze fra tutte le competizioni, di cui 6 da titolare, ma l'ultima gara dal primo minuto risale a più di un mese fa, il 4 settembre contro il Leuven. Ancora più deludente la statistica riguardante i gol segnati, ferma a una sola rete. La scelta di trasferisi in prestito all'Anderlecht fin qui non si è rivelata azzeccata: a Esposito il compito di ribaltare il giudizio e dimostrare il suo talento.