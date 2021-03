Inter, saltato tentativo reale in estate per l’esterno sinistro: “Conte ci stravede”

L'Inter, spiega Calciomercato.com, ha davvero provato a prendere Robin Gosens: ma la formula proposta non ha convinto l'Atalanta

Ora Ivan Perisic si è preso con forza e continuità il posto da titolare sulla fascia sinistra, ma l'Inter ha cercato con insistenza un rinforzo per quel ruolo. Dopo aver trovato Achraf Hakimi, infatti, il club nerazzurro voleva un altro top assoluto come quinto dall'altro lato e, secondo Calciomercato.com, l'obiettivo era chiaro: "L'Inter aveva pensato di prendere Robin Gosens la scorsa estate. Un'idea precisa di Antonio Conte che stravede per questo esterno mancino che trova la rete con una facilità disarmante. Ma la formula proposta, prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, non aveva trovato l'apertura da parte dell'Atalanta", si legge.