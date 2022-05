Eto’o: “L’Inter ha dato tutto, bisogna pensare al prossimo anno. Onana…”

L'ex nerazzurro si è soffermato a rispondere alle domande dei giornalisti prima dell'evento Integration Heroes Match

Stasera a San Siro è in programma l'Integration Heroes Match, il match benefico organizzato da Samuel Eto'o . L'ex nerazzurro si è soffermato a rispondere alle domande dei giornalisti prima dell'evento, presente anche l'inviato di FcInter1908. "Sono felice perché l'Inter ha dato tutto, poi c'è sempre un campione, è un'altra squadra e complimenti a loro. Bisogna continuare a lavorare e a pensare al prossimo anno, con l'obiettivo di tornare a essere campioni".

"Onana? Dal mio punto di vista, è uno dei 3 migliori portieri del mondo, se non il migliore. Ho la fortuna di averlo nella nazionale del mio paese, spero che possa fare bene all'inter e con il Camerun. Oggi, nel calcio moderno, se hai un portiere che può fare lanci di 50-60 metri è come se hai un giocatore in più. questo vale molto. meglio lui o julio cesar? sono epoche differenti, ma loro sono due numeri 1".