GdS – L’euforia di Zhang e l’ossessione di Conte. Inter, voglia di coppa: tutti uniti per l’impresa

“Schiavo della sua stessa dittatura“. Antonio Conte non partecipa e non guarda i piazzamenti: vuole solo vincere. “Lo considerano un top player e al top player chiedi sempre di più” scrive La Gazzetta dello Sport.

Venerdì Zhang può entrare nella lista dei presidenti vincenti della storia dell’Inter. Può essere l’undicesimo, dopo Moratti, che aprì il suo ciclo proprio con una Coppa Uefa. E sarebbe il primo trofeo di Conte a livello internazionale, al quarto tentativo.

Le parole di Bergamo contro la società sembrano essere lontane: “L’Inter tutta è riuscita a neutralizzarlo ragionando per compartimenti stagni. Pare funzioni davvero così, ci sono fior di psicologi che lo raccontano: quando ci sono tanti problemi che si sommano fino a riempire la testa, il segreto è affrontarne uno alla volta, non aprire un cassetto senza aver chiuso quello precedente“.

Ci sarà tempo per i programmi: ora l’Inter si vive questa settimana intensa. Il presidente Zhang, come riporta la Rosea, è euforico. “Il feeling tra Zhang e Conte, e la conseguente gioia per il dominio sullo Shakhtar, sono stati certificati anche dall’abbraccio a bordo campo tra i due, dopo la semifinale. Abbraccio che Conte ha scambiato anche con Zanetti, Oriali e Marotta. Uniti verso Colonia, il presidente nella notte tra lunedì e martedì era euforico: la gioia condivisa con i tifosi via social, i selfie allo stadio, il cinque dato ai giocatori, le chiacchiere con Lukaku e Handanovic“. Una grande voglia di portare a casa la coppa che ha messo da parte tutti i dissidi post-Bergamo.