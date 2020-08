Inter, l’Europa League regala prestigio e milioni: “Ecco le cifre. Più il market pool”

Un trofeo internazionale, che manca all‘Inter ormai da 10 anni, e che potrebbe portare al club nerazzurro, oltre a parecchi milioni di euro (che non guastano mai), un certo prestigio affievolitosi negli ultimi tempi. Vincere l’Europa League vorrebbe dire tanto per Antonio Conte e i suoi ragazzi. Oltre a mettere in bacheca una coppa, infatti, la società potrebbe beneficiare di una somma di denaro utile a finanziare quello che si preannuncia un mercato importante:

“Vincere l’Europa League porterebbe all’Inter altri 11 milioni di premi più il market pool“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)