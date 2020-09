L’Inter sta per chiudere la cessione di Lucien Agoume in prestito allo Spezia. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, è in corso un colloquio tra Dario Baccin, dirigente nerazzurro, e uno degli agenti del centrocampista francese. Agoume rinnoverà il suo contratto con l’Inter e poi si trasferirà in prestito secco allo Spezia per cercare di trovare minuti in Serie A.