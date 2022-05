FCIN1908 – Coppa Italia, ecco i due arbitri in corsa per Juventus-Inter

Il designatore Gianluca Rocchi scioglierà presto le riserve sul fischietto che dovrà dirigere la finale dell'Olimpico

Non è ancora arrivato il momento per l'Inter di concentrarsi sulla Coppa Italia. I nerazzurri affronteranno domani l'Empoli in campionato e soltanto al triplice fischio potranno pensare all'importantissima gara con la Juventus di mercoledì prossimo. Intanto, però, iniziano ad arrivare indiscrezioni sul match dell'Olimpico.