FCIN1908 / Inter, Inzaghi prova Correa-Carboni. Chance Bellanova-Gosens, ecco chi riposa

L’arrivo ad Appiano Gentile per il consueto allenamento prima della partenza per la sfida di Champions League ha il sapore amaro della ricaduta di Romelu Lukaku . Una brutta notizia per Inzaghi e per Big Rom, che aveva ricominciato a cibarsi di minuti e anche di gol. Ma le sorprese non sono finite. Quando la squadra scende in campo manca anche Edin Dzeko. L’attaccante ha preso una botta e ha svolto un lavoro personalizzato in palestra. Per lui solo una parte di lavoro con i compagni. Meglio non rischiarlo, vista la rinnovata defezione di Romelu.

Ampio turnover

Simone Inzaghi è concentrato sul Bayern, ma non può non pensare all’ultimo segmento di questo mini campionato che si concluderà a metà novembre. Il tecnico farà riposare molti titolari: da quanto raccolto da Fcinter1908 gli esclusi domani potrebbero essere Skriniar, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Mlhitaryan e l'inesauribile Dimarco. Inzaghi oggi ha provato in attacco Correa e Carboni (entrambi elogiati e applauditi in campo) ma anche Lautaro Martinez (che insieme a Bastoni - ricordiamo - è diffidato). A centrocampo i papabili titolari di domani potrebbero essere Barella, Asslani e Gagliardini. In difesa spunta l'ipotesi di Darmian braccetto affiancato da de Vrij e Acerbi. Dubbi anche su un possibile impiego di Handanovic in porta. Da quando c'è Onana l'Inter ha trovato un suo equilibrio ma non è escluso che il capitano possa trovare spazio di nuovo in campo. Sulle fasce turno di riposto per Dumfries e Dimarco: dovrebbero beneficiarne Bellanova e Gosens. L'Inter ha intenzione di onorare l'impegno, ma nemmeno di ignorare una ghiotta occasione per poter dare minuti, spazio ed esperienza a chi scalpita in panchina.