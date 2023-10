FCIN1908 / Cuadrado, nessun intervento chirurgico. Per Arnautovic le tempistiche…

Simone Inzaghi ha ritrovato oggi tutti i giocatori di ritorno dall'impegno con le rispettive Nazionali. I nerazzurri si sono messi al lavoro (chi è arrivato qualche giorno fa ad Appiano Gentile lo sta già facendo) per preparare nel migliore dei modi Torino-Inter, sfida delicata in programma sabato alle 18. I nerazzurri sono secondi in classifica a due punti dalla capolista, il Milan. Inzaghi ha tutti i giocatori a disposizione tranne Arnautovic e Cuadrado. Le tempistiche per il loro rientro vengono valutate di settimana in settimana.

Cuadrado, gli ultimi aggiornamenti

Come raccolto da FCINTER1908, Juan Cuadrado prosegue il lavoro personalizzato per guarire dall'infiammazione del tendine achilleo. Non è previsto che il giocatore venga sottoposto ad intervento. Cuadrado continuerà il percorso stabilito dallo staff medico e tra una settimana verrà rivalutato. L'obiettivo è quello di dargli il tempo necessario per recuperare in maniera ottimale dal fastidio e per riavere quindi la migliore versione del giocatore in campo.