FCIN1908 / Inter, rinforzo per le giovanili: in arrivo il classe 2005 Alexiou

I nerazzurri si assicurano le prestazioni del promettente difensore centrale greco, proveniente dall'Atromitos

Nuovo arrivo per il settore giovanile dell'Inter: come appurato da Fcinter1908, la dirigenza interista ha definito l'ingaggio di Christos Alexiou, promettente difensore greco classe 2005. Centrale di piede mancino, proveniente dall'Atromitos, Alexiou è già sbarcato a Milano, in attesa di mettere la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro: verrà inizialmente aggregato alla formazione Under 17, anche se non è da escludere una sua immediata promozione in Under 18.