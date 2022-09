FCIN1908 / Inter, colpo per il settore giovanile: preso il baby canadese Diallo

I nerazzurri hanno depositato il contratto del promettente attaccante classe 2005, prelevato dagli umbri del Cannara

Fabio Alampi

Rinforzo per il settore giovanile dell'Inter: il club nerazzurro si è assicurato le prestazioni di Oumar Diallo, promettente attaccante classe 2005 prelevato dal Cannara, club umbro militante in Serie D con cui ha già collezionato 7 presenze in Prima Squadra (3 da titolare). Un'operazione di fatto conclusa a luglio, con i nerazzurri che sono riusciti ad anticipare diverse altre società di Serie A.

Canadese, di origini guineane, nel gennaio di quest'anno Diallo lascia l'Ontario per arrivare in Italia grazie all'intuizione di Angelo Mattonelli, ex direttore sportivo del Cannara. Ezio Brevi, suo primo tecnico in rossoblu, non esita nel gettarlo nella mischia nonostante la giovanissima età e lo fa debuttare a febbraio, dal primo minuto, poco tempo dopo il suo approdo, nella gara interna contro lo Scandicci. Con il cambio di allenatore trova meno spazio, ma il suo nome ha ormai cominciato a circolare con insistenza tra gli addetti ai lavori.

Centravanti ben strutturato fisicamente, colosso che sfiora il metro e 90, Diallo è già da tempo aggregato alla formazione Under 18 nerazzurra guidata da Andrea Zanchetta, ma non è da escludere che a breve gli si possano aprire le porte della Primavera, essendo stato inserito anche nella lista per la Youth League.