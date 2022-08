FCIN1908 – Inter, Mkhitaryan di nuovo in campo: l’armeno brucia le tappe

Henrikh Mkhitaryan è tornato a correre in campo. Fermo dopo l'esordio in campionato con il Lecce, l'armeno sta bruciando le tappe e presto potrebbe mettersi definitivamente alle spalle il risentimento alla coscia sinistra. Oggi, secondo quanto confermato a Fcinter1908.it, è tornato ad allenarsi in campo, seppur ancora a parte rispetto al resto dei compagni. Una buona notizia comunque per Simone Inzaghi, che spera di riaverlo per il derby col Milan del prossimo 3 settembre.