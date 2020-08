FCIN1908 / Inter: domani rientrano i giocatori dai prestiti, c’è anche Hakimi. Previsto…

Come ufficializzato da un comunicato dell’Inter la ripresa degli allenamenti in casa nerazzurra avverrà lunedì 7 settembre. Ma domani ad Appiano Gentile si ritroveranno i primi giocatori che rientrano dai prestiti scaduti (la stagione, da un punto di vista contrattuale, inizia il primo settembre). Ci saranno quindi Radja Nainggolan, Dalbert e Radu. Come da protocollo della Figc i giocatori si sottoporranno al tampone e nella giornata di mercoledì inizieranno un lavoro personalizzato. Insieme a loro anche il nuovo arrivato Achraf Hakimi: anche lui seguirà la trafila prevista sottoponendosi al tampone.

Non ci sarà invece Ivan Perisic, che è ancora in vacanza dopo aver disputato e vinto la finale di Champions League con il Bayern Monaco. Stesso e identico programma anche per quanto riguarda la ripresa del 7 settembre: lunedì tampone, martedì in campo per i primi allenamenti della stagione 2020/21.

(Fcinter1908)