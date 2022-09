Festa: “Inter, mandato GS? Notizia è un’altra. USA favoriti. PIF? Parlai con loro fonti e…”

"Il mandato a Goldman Sachs è attivo da almeno due anni, anche perché Goldman è la banca di riferimento degli Zhang. La notizia (peraltro anticipata un mese fa) è che Goldman ha ripreso a lavorare sul mandato. Gli americani sono ormai quasi gli unici che credono nel calcio italiano. Pensano di implementare il modello Usa qui da noi. Legami politici? Parliamo di una squadra di calcio. Non di un asset energetico. Al partito non frega nulla di una squadra di calcio. Il problema è che non arrivano più soldi dalla Cina. Quindi chi rimborsa il debito di Oaktree? Meglio vendere prima. In questo caso nazionalità non c'entra nulla. Il problema è che devi trovare uno che si prende un club che gli Zhang hanno indebitato (con bond) e per il quale si sono indebitati (con Oaktree) e in più vogliono rientrare sull'investimento effettuato. Quindi la valutazione è alta. Pif? Ha guardato l'Inter un anno e mezzo fa. Ho parlato con fonti vicine a loro. Ma sono stati sopra il dossier qualche giorno e poi hanno lasciato perdere. Preferivano un medio club inglese da costruire come progetto. Io dubito che ritornino sui loro passi".