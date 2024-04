Festa scudetto Inter, Zhang esulta sui social: “Oggi più che mai”

“Today more than ever”. Con una story su Instagram, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha festeggiato per lo scudetto dell’Inter

“Today more than ever”. Con una story su Instagram, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha festeggiato a distanza per lo scudetto e la seconda stella dell’Inter. Una foto di alcuni tifosi in Duomo, a sventolare le bandiere nerazzurre con le due stelle. “Oggi più che mai”, così ha deciso di esultare Zhang oggi sui social.