Inter, per la finale di Champions si valuta l’apertura del Meazza. “Comune e club d’accordo”

Presto si conosceranno le modalità per l'accesso alla vendita. Intanto c'è anche un'altra possibilità per chi non riuscirà a volare in Turchia

I tifosi dell'Inter aspettano con ansia di capire come si svolgerà la corsa al biglietto per la finale di Champions col Manchester City di Istanbul. Intanto c'è anche un'altra possibilità per chi non dovesse riuscire a volare in Turchia: l'apertura del Meazza per la finale.

"L’apertura del Meazza per i tanti tifosi che non riusciranno a raggiungere Istanbul sarà valutata più avanti, perché adesso le necessità organizzative sono ovviamente altre. Però l’idea sembra piacere a tutti: dal club al Comune, passando chiaramente per i tifosi. Per sentirsi a casa ed eventualmente essere già nel luogo giusto per la festa", spiega La Gazzetta dello Sport.