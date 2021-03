Inter, ecco la frase che Conte ripete ai giocatori sin dal suo primo giorno ad Appiano

Il Giorno racconta qualche retroscena su Antonio Conte, vero e proprio condottiero dell'Inter prima in classifica

E' senza dubbio straordinario l'impatto di Antonio Conte sull'Inter da quando ha preso possesso della panchina. Numeri importanti, dedizione e grande lavoro: questi i diktat del tecnico, che, come spiega Il Giorno, ripete un solo ed unico concetto ogni giorno ad Appiano Gentile: "Con lui per 90 volte in panchina, 55 partite vinte, pareggiate 21, perse 14. Neppure lo "Special One" ci era riuscito. Tutto ciò grazie all'unica regola che Conte ha imposto al Suning Center sin dal giorno del suo insediamento: «Il mio verbo è uno solo... lavorare, lavorare e ancora lavorare» (dipendesse da lui si porterebbe la panchina a casa), continua a ripetere l'allenatore martellando quotidianamente i calciatori".