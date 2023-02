Gasperini: “Inter, la preclusione era una e una sola. Nessun giocatore ha fatto bene dopo”

“Sì decisamente. Io speravo fortemente di far ripartire la macchina. Sai con una macchina un po’ vecchia gli metti una batteria nuova, poi riparte. Questo non è accaduto e un po' mi dispiace, ma è stata un'esperienza molto breve e poco fortunata, ma non a livello personale e lo vedo anche quando incontro Stankovic, Zanetti, Cambiasso. Lì non è nemmeno iniziata, qualche settimana, non ho avuto il tempo. Alcuni li ho avuti per due settimane per dire. Il mio intento in quella squadra era farli ripartire, di quei giocatori non ricordo nessuno che abbia fatto bene poi, alcuni hanno anche smesso presto, altri avevano degli infortuni. La bocciatura totale all'Inter è stata la difesa a tre, la preclusione è stata quella, non ci sono stati altri motivi".