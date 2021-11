GdS – Barella day, oggi firma e annuncio rinnovo: l’Inter blinda il gioiello

Il giovane centrocampista è pronto a firmare il nuovo contratto: in giornata sarà tutto ufficiale

Non ci sono più dubbi: Nicolò Barella è pronto ad estendere il suo rapporto con l'Inter nella piena soddisfazione reciproca. La Gazzetta dello Sport ribadisce: "Ormai ci siamo. È il giorno di Nicolò Barella: oggi è in agenda la firma e l’annuncio del rinnovo del contratto del centrocampista, fino al giugno 2026, tre anni in più dell’attuale scadenza. Dopo Lautaro l’Inter blinda così un altro gioiello".