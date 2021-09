GdS – Inter, quali gerarchie in attacco? La sensazione al momento…

Il focus sulle preferenze di Simone Inzaghi in attacco con tre calciatori a lottare per due maglie

Con Alexis Sanchez ai box ancora per poco, Simone Inzaghi può contare su tre elementi per due maglie in avanti. La sua Inter è ben assortita sul fronte offensivo e il tecnico ha la possibilità di ruotare a proprio piacimento. Sottolinea la Gazzetta dello Sport: "A Verona, ad esempio, è stato decisivo l’ingresso di Correa nella ripresa, dopo che per la prima volta l’Inter era partita col nuovo tandem Lautaro-Dzeko. Ma siamo sicuri che il Toro e il bosniaco siano i titolari? La sensazione è che al momento non esista una gerarchia predefinita: Correa è un titolare di questa Inter e lo sarà anche quando entrerà a gara in corso"