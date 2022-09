Gds – Inter, Inzaghi adirato nelle ultime ore: “Si chiede come sia possibile che…”

Le ultime riunioni di ieri, sul tema, non hanno prodotto accelerazioni significative. Di più: Zhang non dato segnali di apertura, in tal senso. Ma con il passare delle ore in casa Inter si è di nuovo fatta largo la sensazione che in vista del traguardo qualcosa possa muoversi. Inzaghi è lì che aspetta: prepara il derby ma guarda anche oltre. Né lui né i dirigenti si capacitano di come si possa essere arrivati al gong con la rosa incompleta, dopo aver fatto praticamente tutto in anticipo".