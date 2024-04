Gioia infinita in casa Inter per la conquista del ventesimo scudetto nella sua storia, per giunta in casa del Milan nel derby. E La Gazzetta dello Sport si sofferma così sui protagonisti dell'impresa nerazzurra: "Simone Inzaghi, che ha trasformato un mercato considerato di ridimensionamento in un punto di forza, da Sommer a Thuram, è il primo artefice del capolavoro.