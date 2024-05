GdS – Inter, sacrifici non necessari: la strategia per il pareggio di bilancio

Magari alla fine della prossimo stagione, con il bilancio al 30 giugno 2025, sfruttando (anche) i maggiori introiti della prossima Champions League e quelli del Mondiale per club. Basteranno? Non c’è certezza ad oggi. Ma c’è un anno intero di lavoro per centrare il traguardo. Si farà ricorso al player trading per avvicinarsi al pareggio? Non necessariamente. Peraltro, oggi l’Inter non ha necessità impellenti in termini di cassa, non c’è l’urgenza di ricorrere a cessioni onerose come invece avvenuto in passato. Piuttosto, l’accelerata andrà data sulla crescita dei ricavi in tutti gli altri settori della società, come leggiamo anche altrove in queste stesse pagine".