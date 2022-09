GdS – Inter ‘tremante’, rivoluzione senza effetti. Inzaghi, destino crudele: ora…

Le esclusioni eccellenti dall'inizio non hanno sortito l'effetto sperato: "Fuori tre totem nella notte più difficile: ben più dell’out di De Vrij, balbettante in questa epoca, capitan Handa che guarda da fuori l’inizio dell’era Onana ha fatto rumore. Ma forse è stato perfino più fragoroso vedere fuori per 90’ interminabili Barella: sarà stato pure svagato oltre il consentito contro il Diavolo, ma resta comunque la dinamo dei nerazzurri. La rivoluzione delle scelte non si è tradotta però in ardore in campo, anzi mai questa squadra era stata così bassa, per scelta e per necessità, dall’inizio alla fine di una partita, da quando Simone è alla guida".