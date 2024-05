Al momento nulla lascia pensare che dalla Cina si possa arrivare alla battaglia legale con Oaktree per l'avvicendamento ormai avvenuto

Anche la Curva Nord ha salutato Steven Zhang. Dal settore ospiti del Bentegodi è arrivato lo striscione per l'ormai ex proprietario dell'Inter, che a sua volta ha risposto via social al tifo organizzato nerazzurro. Un botta e risposta che segue il lungo messaggio di qualche giorno fa indirizzato a tutto l'ambiente. "I tifosi nerazzurri hanno apprezzato il messaggio di saluto che Zhang aveva scritto due giorni fa, dando un ideale appuntamento al mondo interista", si legge sulla Gazzetta dello Sport.