Gds – Inzaghi e il “nì” a Dybala: si è fidato di persone vicine che gli dissero…

Redazione1908

Simone Inzaghi non ha mai detto no a Dybala. Ma non ha mai spinto particolarmente per trovare una sistemazione a Correa, per far posto in nerazzurro alla Joya. Una sorta di mancata presa di posizione, che ha facilitato l'inserimento della Roma sull'ex juventino.

"E l’Inter aveva ricevuto qualche sondaggio per Correa: nessuna trattativa approfondita, ma dalla Premier qualcosa si era mosso, in quei giorni si parlò probabilmente non a caso del West Ham. Ecco: anche in quei frangenti, come già poche settimane prima, Inzaghi ha frenato sulla possibilità. Non ha accelerato, si può dire. Neppure di fronte all’occasione di mettersi in casa Dybala. Il tecnico è andato a fondo, si è informato sull’ex numero 10 della Juventus. E si è fidato del giudizio di alcune persone a lui vicine, conoscenze di vecchia data, che lo hanno messo in guardia sulle condizioni fisiche della Joya", ha sottolineato oggi la Gazzetta dello Sport.