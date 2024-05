GdS – Oaktree vuole Inter Simone-centrica: i tempi del rinnovo di Inzaghi

In agenda subito un incontro tra la nuova proprietà e il mister per presentarsi e programmare insieme il futuro

Finito il campionato, non gli impegni di casa Inter. Perché c'è già da programmare il futuro insieme alla nuova proprietà, a partire dall'incontro di domani con Inzaghi in viale della Liberazione. Lo ha annunciato lo stesso tecnico nerazzurro nel post gara di Verona. A tal proposito scrive la Gazzetta dello Sport: "Già domani, però, Simone conoscerà dal vivo a Milano i nuovi padroni della ditta, del resto toccherà ancora a lui alimentare il nuovo ciclo. Piace anche in California la gestione ferma e gentile del tecnico. Sarà ancora un’Inter Simone-centrica".