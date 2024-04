La sua presenza impreziosirà senz'altro il parterre. A San Siro il tutto esaurito di sempre avrà una spinta in più, quella dell'ex nerazzurro André Onana. Il portiere del Manchester United, reduce da un match di Premier League di ieri, sarà a Milano per guardare Inter-Cagliari. Il richiamo dei colori nerazzurri è sempre fortissimo per il camerunense, sebbene la sua avventura italiana sia durata un anno appena.

Lo annuncia la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "André Onana, dopo aver pareggiato a Bournemouth con lo United, è annunciato al Meazza. Sarà in tribuna non distante da Lautaro e Pavard, saluterà e tiferà i vecchi compagni. Evidentemente, basta solo un anno di questa Inter per provocare nostalgia".