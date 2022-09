Gds – Zhang chiede la svolta: convinto di aver dato a Inzaghi tutto ciò che voleva

L'Inter ora deve dare un cambio di passo almeno in campionato. Serve una svolta dopo un inizio di stagione davvero complicato

L'Inter ora deve dare un cambio di passo. Serve una svolta dopo un inizio di stagione davvero complicato, con tre sconfitte dolorose nei primi 3 big match dell'anno. Male contro Lazio e Milan, troppo forte il Bayern Monaco per poter competere. Ma in campionato serve un'accelerata.

"La proprietà", sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, "si aspetta un cambio di passo rapido, perché convinta di aver messo a disposizione del tecnico l’organico richiesto, accontentandolo in ogni passaggio, dalla conferma di Skriniar a fronte dell’insistenza Psg fino all’acquisto last minute di Acerbi. Come a dire: con il Torino la svolta è caldamente consigliata".