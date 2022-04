Gds – Zhang ha chiesto a Marotta un’Inter da prime 8 in Europa e…

Un'Inter che cresce migliorando i conti. E' l'impresa che sono chiamati a realizzare i dirigenti nerazzurri

Un'Inter che cresce migliorando i conti. E' l'impresa che sono chiamati a realizzare i dirigenti nerazzurri, che vorrebbero per questo cogliere l'opportunità Dybala, un campione da prendere a parametro zero.

"Marotta e Ausilio si stanno già guardando intorno per allestire ancora una volta un'Inter da lotta al titolo. Un'Inter che possa assestarsi poi nella top 8 d'Europa, come su richiesta del presidente Steven Zhang. Dybala sarebbe il regalo il diamante da regalare a Inzaghi come "premio" scudetto, anche se il suo arrivo all'Inter è totalmente svincolato dall'esito della volata scudetto", sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.